Омская область, 5 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Житель Большеуковского района Омской области подозревается убийстве своего знакомого — 72-летнего пенсионера. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 мая в областном следственном управлении СКР.

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Тело пенсионера обнаружили в доме в селе Чернецовка. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По версии следствия, днём 4 мая ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина поссорился с пенсионером. Причиной ссоры стала обида на пожилого человека за его слова.

Во время ссоры злоумышленник ударил пенсионера осколком стекла в шею. Ранение оказалось смертельным.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Берёзовского Свердловской области обвиняется в убийстве двоих человек.

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