Ростов-на-Дону, 5 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Россию эвакуировали ещё более 12,5 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом 5 мая сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 12,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в экстренном порядке мирных жителей Донбасса начали эвакуировать в Россию вечером 18 февраля. За этот период российско-украинскую границу пересекли более 1,1 млн человек, покинувших свои дома.