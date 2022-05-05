Ереван, 5 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Участники протестных акций оппозиции Армении, требующие отставки армянского премьер-министра Никола Пашиняна, вновь перекрыли ряд улиц в Ереване. Трансляцию протестов 5 мая ведут в режиме реального времени местные новостные порталы.

Photolure Протесты в Ереване

При этом участники протестов призывают присоединиться к ним других граждан республики. Также, по данным онлайн-ресурса Para TV, на окраине Еревана армянскими полицейскими было задержано несколько человек из числа протестующих.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер парламента Армении Ишхан Сагателян во время митинга на площади Франции в Ереване зачитал требование об отставке премьер-министра страны Пашиняна.