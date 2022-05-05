Чебоксары, 5 мая, 2022, 08:43 — ИА Регнум. В Чувашии возбудили уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних канашцев, которых подозревают в незаконном сбыте наркотиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Материалы уголовного дела

Под уголовное преследование попали двое 17-летних жителей Канаша. По версии правоохранителей, вечером 28 апреля 2022 года в Чебоксарском районе они приобрели не менее 0,54 грамма наркотических средств, а 30 апреля оборудовали тайник с полученными веществами в одном из коллективных садов в Канаше.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотического средства»). В ведомстве не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены дополнительные эпизоды преступной деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарах осудили участника преступной группы за попытку сбыта около 1 кг наркотических средств.

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