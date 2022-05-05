Тбилиси, 5 мая, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, призвал депутатов парламента республики от правящей партии «Грузинская мечта», которые также являются врачами, провести медицинское обследование состояния его здоровья.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Обращаюсь к Давиду Сергеенко, Дмитрию Хундадзе и ко всем остальным врачам-членам парламента от любой партии, которые давали клятву Гиппократа. Посетите меня не как политика, а как пациента, и сделайте вывод как о пациенте», — написал Саакашвили в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Он пообещал, что не станет поднимать политические вопросы во время осмотра, а будет говорить только о своих медицинских проблемах. Экс-президент также призвал врачей-политиков после осмотра сделать публичные заявления по этому поводу.

Напомним, Саакашвили и его сторонники в апреле снова начали жаловаться на его плохое самочувствие. Лояльные к нему врачи говорят, что экс-президенту поможет только лечение за границей. В пенитенциарной службе минюста республики опровергли распространяемую сторонниками Саакашвили информацию о резком ухудшении его здоровья.