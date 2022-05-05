Приштина, Сербия, 5 мая, 2022, 08:54 — ИА Регнум. На пост главы федерации профсоюзов работников сферы здравоохранения Косово 4 мая заступила Тевиде Имери. Об этом сообщается в изданном пресс-релизе федерации.

Arianit Альбин Курти

После заступления на пост Имери официально пообещала следовать данным в процессе избирательной кампании обещаниям. Первым шагом профсоюзного лидера на новом посту стало назначение встречи с социальным партнером федерации — министерством здравоохранения.

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Напомним, после того, как в федерации профсоюзов работников здравоохранения обвинили правительство в игнорировании их требований и провели ряд забастовок с требованием вернуть обещанные предыдущим правительством прибавки к заработной плате, «отобранный» премьер-министром Альбином Курти, политик заявил о том что руководство профсоюзов устарело и должно быть изменено.

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После этого бывший глава федерации Блерим Сюля обвинил Курти в запугивании.