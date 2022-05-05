Ростов-на-Дону, 5 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Ростовской области до конца недели сохранятся заморозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

jill111 Заморозки

Согласно прогнозу Росгидромета, понижение температуры ожидается в ночные и утренние часы 6, 7 и 8 мая. В северных и центральных районах Ростовской области температура воздуха и на поверхности почвы понизится до — 1…-2 градусов.

ИА REGNUM напоминает, что ночные заморозки сохраняются в Ростовской области с 1 мая.