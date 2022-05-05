Ижевск, 5 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. В деревне Штанигурт Глазовского района во время проведения работ в поле был обнаружен предмет похожий на снаряд. Местные жители сообщили об этом в дежурную часть МВД, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии.

пресс-служба управления Росгвардии по Удмуртии Снаряд, обнаруженный в Удмуртии

На место выехала группа разминирования ОМОН.

В ходе осмотра специалисты инженерно-технического подразделения установили, что находка представляет собой 102 мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны со взрывателем и следами коррозии. Предмет был транспортирован на полигон для последующей утилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля текущего года в Кстовском районе Нижегородской области на обочине дороги также был найден предмет похожий на снаряд. Он оказался 160-мм минометной миной.