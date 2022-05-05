Новосибирск, 5 мая, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Ситуацию с мусором в Новосибирске губернатор Андрей Травников назвал коммерческим шантажём. При этом он подчеркнул, что концессионное соглашение будет расторгнуто.

Midural.ru Вывоз мусора

«Мы намерены расторгнуть концессионное соглашение, — сказал Травников во время пресс-конференции сегодня, 5 мая. — Что касается лишения статуса регоператора, в данный момент я бы не торопился принимать решение, сегодняшняя ситуация спровоцирована искусственно, это коммерческий шантаж. Не хотелось бы ему потакать, дадим возможность стабилизировать ситуацию».

Он уточнил, что решение будет принято после стабилизации ситуации с мусором в Новосибирске.

Напомним, ранее власти заявили, что отмечается положительная динамика по ситуации с вывозом мусора в Новосибирске.