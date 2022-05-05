Улан-Удэ, 5 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители разбираются в обстоятельствах ночной аварии в Улан-Удэ. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ГИБДД по республике.

40.мвд.рф ДТП

По данным ведомства, 39-летний водитель автомобиля ВАЗ-210 930, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Probox.

«В результате ДТП пострадали оба водителя и 3 пассажира отечественного автомобиля (мужчины 1988, 1998 и 1999 года рождения)», — отметили в управлении.