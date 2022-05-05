Пермь, 5 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Перми принято решение о завершении отопительного сезона, сообщает пресс-служба мэрии.

Admobninsk.ru Батарея отопления

Согласно постановлению главы города Алексея Дёмкина отопление начнут отключать 6 мая. Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об окончании подачи отопления.

Вместе с тем тепло может вернуться в учреждения социальной сферы в случае похолодания. Поставщикам ресурса рекомендовано возобновить подачу тепла, если температура воздуха на улице станет ниже +8°C.