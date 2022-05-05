Берлин, 5 мая, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Создание экологического фонда на севере Германии, который должен был защитить газопровод «Северный поток — 2» от санкций США, было ошибкой. Об этом 4 мая заявила премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Северный поток — 2

Ранее глава регионального правительства поддержала проект, а теперь ее прежнюю точку зрения подвергли критике. Фонд был учрежден в январе 2021 года при участии компании Nord Stream 2 AG.

Швезиг отметила, что юристы вынесли заключение, по которому фонд может быть расформирован, чего раньше не удавалось сделать из-за отсутствия соответствующего пункта в документах.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия подорвала доверия со стороны восточноевропейских стран из-за поддержки Берлином строительства «Северного потока — 2».