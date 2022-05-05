Вашингтон, 5 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Как утверждает 5 мая американская газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных должностных лиц США, Вашингтон передавал киевскому режиму разведывательные данные, что якобы стало причиной гибели российских офицеров в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

По данным издания, американская сторона тайно передает Киеву данные о ситуации на полях сражений «в режиме реального времени», и в них в том числе якобы входила информация о перемещении российских войск после объявления второй фазы спецоперации ВС РФ.

«США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии, который часто перемещается. Украинские официальные лица объединили эти данные с собственной разведывательной информацией, включая перехваченные сообщения… для проведения артиллерийских обстрелов и других атак, в результате которых были убиты российские офицеры», — утверждается в публикации.

При этом отмечается, что источники отказались сообщить изданию точное число якобы погибших в результате этого российских офицеров, и добавляется, что Вашингтон поддерживает не все удары украинских нацистов.

«Чиновники отмечают, что США не позволяют предоставлять (Киеву) данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного — ред.) руководства», — также утверждается в материале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в здании драмтеатра в Мариуполе обнаружены останки мирного жителя.