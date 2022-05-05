Москва, 5 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В последнее время в России не было выявлено новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Доминирующий сейчас в стране — «Стелс-Омикрон» BA.2, на долю которого приходится более 90% от всех случаев заражений», — уточнил в беседе с РИА Новости специалист.

При этом он добавил, что у российских медиков вызывают беспокойство варианты BA.4 и BA.5, которые часто обнаруживаются в ЮАР и европейских странах. По словам Хафизова, в ЮАР за последнее время число выявленных больных возросло в три раза, хотя число госпитализаций остаётся низким.

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Как сообщало ИА REGNUM, вирусологи прогнозируют в России подъём заболеваемости, вызванной коронавирусной инфекцией, после майских праздников, во второй половине месяца. Это будет связано с тем, что во время длинных выходных люди будут активнее перемещаться и контактировать друг с другом.