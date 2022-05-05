В Роспотребназдоре заявили об отсутствии в России новых штаммов COVID-19
Москва, 5 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В последнее время в России не было выявлено новых штаммов коронавируса. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
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«Доминирующий сейчас в стране — «Стелс-Омикрон» BA.2, на долю которого приходится более 90% от всех случаев заражений», — уточнил в беседе с РИА Новости специалист.
При этом он добавил, что у российских медиков вызывают беспокойство варианты BA.4 и BA.5, которые часто обнаруживаются в ЮАР и европейских странах. По словам Хафизова, в ЮАР за последнее время число выявленных больных возросло в три раза, хотя число госпитализаций остаётся низким.
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Как сообщало ИА REGNUM, вирусологи прогнозируют в России подъём заболеваемости, вызванной коронавирусной инфекцией, после майских праздников, во второй половине месяца. Это будет связано с тем, что во время длинных выходных люди будут активнее перемещаться и контактировать друг с другом.