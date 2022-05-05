В КНР намерены провести «стресс-тест» экономики на случай введения санкций
Пекин, 5 мая, 2022, 08:35 — ИА Регнум. Власти Китая намерены провесит в стране «стресс-тест» на случай введения против КНР аналогичных антироссийским санкций. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источник.
Иван Шилов ИА REGNUM
Китай
«Те, кто участвует в этом тестировании, используют действия в отношении России в качестве основы для стратегических мер реагирования Китая, если Запад поступит с ним аналогичным образом», — сказал собеседник агенства.
Отмечается, что «стресс-тест» будет включать ряд методологий, в числе которых — моделирование. Проведение мероприятий началось в феврале–марте при участии ключевых китайских правительственных ведомств.
Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения санкций против китайской компании Hikvision, специализирующейся на системах видеонаблюдения.
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