Уфа, 5 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Езду на автомобиле без государственной регистрации в течение десяти дней со дня покупки разрешили в Башкирии. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания приняли закон «О внесении изменения в статью 15 кодекса республики Башкортостан о безопасности дорожного движения».

Документ был направлен на подпись главе региона.

«Законом урегулированы отдельные моменты, связанные с допуском транспортных средств к участию в дорожном движении. Дело в том, что согласно действующей редакции Кодекса о безопасности дорожного движения автомобиль не может выезжать на дорогу без регистрации в ГИБДД. Получается, что с формальной точки зрения купить автомобиль и поставить его на учет без нарушения требований законодательства невозможно: по закону автомобиль просто не может доехать до места регистрации. Хотя на практике в таких случаях сотрудники ГИБДД претензий к автовладельцам не предъявляли, данное несоответствие нужно было устранить», ­– приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Согласно данному закону, к участию в дорожном движении без постановки на учет также допускаются и автомобили, которые перегоняют юр. лица или индивидуальные предприниматели к месту их продажи, а также автотранспортные средства, перегоняемые физическим или юридическим лицом для вывоза за рубеж.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут отменить штрафы за уличную торговлю в неустановленных местах.