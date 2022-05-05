* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, 5 мая, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Покинувшие территорию завода «Азовсталь» мирные граждане не знали об открывшихся гуманитарных коридорах. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на данные штаба операции по освобождению удерживаемого националистами предприятия.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Представитель штаба рассказал, что освобождённые 30 апреля и 1 мая мирные жители не знали об открывавшихся гуманитарных коридорах и о готовившейся эвакуации.

«Боевики «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никакой информации о происходящем в Мариуполе им не доводили», — приводит агентство слова представителя штаба.