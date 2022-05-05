Октябрьский район, Ростовская область, 5 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Один человек получил смертельные травмы в результате ДТП в посёлке Каменоломни. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

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Инцидент случился вечером 4 мая на улице Комсомольской. На мокрой после дождя дороге водитель Nissan Laurel, предположительно, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Госавтоинспекция назначила проверку по факту ДТП.