Ереван, 5 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Протестующие в Ереване продолжили 5 мая акцию гражданского неповиновения и перекрыли несколько центральных улиц. Об этом сообщает агентство News. am.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Накануне активисты парализовали движение почти на все мостах столицы, также они перекрыли ряд дорог ведущих в другие города. Вице-спикер парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что протесты должны охватить всю Армению, чтобы усилить борьбу за отставку премьер-министра Никола Пашиняна.

Протестующие считают, что переговоры армянских властей с представителями Турции и Азербайджана несут угрозу для жителей Армении и Нагорного Карабаха.

Напомним, непрекращающиеся протестные акции в Ереване начались 17 апреля и активизировались с 1 мая. К оппозиционным партиям присоединились студенты вузов. Правоохранители задерживают в день более 100 человек.