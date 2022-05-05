Кызыл, 5 мая, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Власти Тувы назвали недостоверной появившуюся в соцсетях информацию о дезертирстве военнослужащих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Телеграмм-канал главы Тувы Владислава Ховалыга Тувинские добровольцы

Как отмечается, в распространяемых фейках используется фотографии военных, предположительно уроженцев из Тувы.

«Действия лиц, распространяющих данную информацию, могут квалифицироваться как распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию», — отметили в правительстве.

Виновные могут быть привлечены к ответственности за клевету, что влечёт за собой крупный штраф или лишение свободы на срок до двух лет. Власти региона добавили, что в последнее время появляется много откровенных фейков о спецоперации на Украине, призвав читать только проверенную информацию.