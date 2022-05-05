Владикавказ, 5 мая, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В столице Северной Осетии начал курсировать по улицам кинотрамвай «Победа». Ежегодно он возвращается на улицы Владикавказа в преддверии 9 мая. Во время движения по маршруту в трамвае демонстрируются кинофильмы о Великой Отечественной войне. Горожане и гости города узнают полюбившийся за несколько лет с момента создания традиции трамвай по его оформлению.

Дарья Антонова ИА REGNUM Парад трамваев

«Снаружи трамвай оформлен в соответствии с тематикой праздника, а в салоне атмосферу будут поддерживать хорошо знакомые и любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Владикавказцев и гостей города вагон будет бесплатно катать по улицам ежедневно с 4 по 14 мая», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Владикавказа.

Маршрут трамвай «Победа» начинается у остановки «Площадь Победы» и заканчивается здесь же. Примерное время круга составляет полтора часа. Окончание киносеансов в 18:00.