Финикс , США, 5 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. «Финикс Санз» одержал победу над «Даллас Маверикс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 129:109.

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Самым результативным игроком матча стал форвард «Далласа» Лука Дончич, на счету которого 35 очков. В составе «Финикса» защитник Девин Букер набрал 30 очков.

Таким образом, «Финикс» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 7 мая.

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