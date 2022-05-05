Чебоксары, 5 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Чувашии опросят представителей более 500 домохозяйств в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате.

Иван Шилов ИА REGNUM Семья

Опрос пройдёт в регионах России в мае–июне 2022 года. В ведомстве уточняют, что будет получена информация об условиях проживания семей, социальном обеспечении, занятости и условиях труда, удовлетворённости в различных услугах — в частности, образования и здравоохранения.

Комплексное наблюдение условий жизни населения охватит 60 тыс. домохозяйств, в том числе в Чувашии примут участие представители 513 домохозяйств из шести городов и восьми районов республики.

«Их адреса отобраны случайным образом», — уточняют в ведомстве.

Будут опрошены семьи в Чебоксарах, Новочебоксарске, Алатыре, Канаше, Шумерле, Цивильске, а также в Батыревском, Вурнарском, Ибресинском, Канашском, Комсомольском, Моргаушском, Урмарском и Чебоксарском районах.

В Чувашстате добавляют, что респонденты не должны предъявлять документы для подтверждения ответов. Полученные сведения являются конфиденциальными и не подлежат разглашению.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в России прошла сельскохозяйственная микроперепись. В Чувашии по итогам обследования установили, что в республике за последние пять лет количество сельхозорганизаций и фермеров сократилось, а площадь сельхозугодий возросла.

Подробнее: За пять лет число фермеров в Чувашии сократилось на 45%