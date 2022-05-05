Новосибирск, 5 мая, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Ситуация с заболеваемостью гриппом, ОРВИ и коронавирусом в Новосибирской области спокойная. Об этом на пресс-конференции сегодня, 5 мая, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

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«Ни по одному из видов заболеваний превышения эпидпорога нет, грипп не фиксируется несколько недель, — уточнил он. — Спокойная эпидситуация позволяет не применять жёстких мер. Усилия будут сконцентрированы на применении уже действующих».

При этом Травников подчеркнул, что учитывая возможный наплыв пациентов, медицинская система региона будет мобилизована к 11 мая.