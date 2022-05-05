Кудымкар, Пермский край, 5 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. В городе Кудымкаре Пермского края отменили режим повышенной готовности, который вводили из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дмитрий Зуйков Паводок

Решение принято во время заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности. Обсуждалась текущая паводковая обстановка и план мероприятий в отношении подтопленных территорий.

Согласно данным мониторинга, уровень воды в реке Иньва продолжает снижаться. С 4 мая коммунальщики проводят уборку, санитарную очистку общественных территорий, пострадавших от половодья. Рабочие группы начали обследовать домовладения, попавшие в зону подтопления.

Добавим, режим повышенной готовности в Кудымкаре действовал с 28 апреля. На 30 апреля наблюдалось подтопление 62 придомовых территорий.