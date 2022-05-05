Тюмень, 5 мая, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Под Тюменью ликвидирован пожар в садовом товариществе «Романтик», который перерос в ландшафтный пожар площадью 50 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Тюменской области.

Прокуратура Ярославской области Горящий дом

В результате возгорания 4 мая огнём повреждены два садовых дома и надворные постройки на двух участках на общей площади 158 кв. м. Погибших и пострадавших людей нет.

Отмечается, что огонь из СНТ «Романтик» перекинулся на сухую растительность и перешел в ландшафтный пожар на площади более 50 га. В настоящее время угрозы распространения пожара в СНТ нет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в связи с пожароопасной обстановкой в Тюменской области запрет на посещение лесов продлён до 26 мая.