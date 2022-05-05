Майами, США, 5 мая, 2022, 08:27 — ИА Регнум. «Майами Хит» одержал победу над «Филадельфия Сиксерс» во втором матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 119:103.

Keith Allison Баскетбольный клуб «Майами Хит»

Самым результативным игроком матча стал защитник «Филадельфии» Тайриз Макси, на счету которого 34 очка. В составе «Майами» центровой Эдрис Адебайо набрал 23 очка.

Таким образом, «Майами» ведёт в серии со счётом 2:0. Следующий матч пройдёт 7 мая.