Вашингтон, 5 мая, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Руководство Украины попросило администрацию США поставить в страну противокорабельные ракеты, беспилотники с большой дальностью полёта и реактивные системы залпового огня. Об этом заявил в эфире NBC член палаты представителей Конгресса США Джейсон Кроу.

U.S. Army РСЗО HIMARS

Он рассказал, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал о своей просьбе делегации конгресса, а делегация передала её президенту США Джо Байдену.

По словам Кроу, одна из главных проблем для Киева сейчас — экспорт продовольствия, в том числе пшеницы и подсолнечного масла. Поэтому Украине нужны противокорабельные ракеты наземного базирования вроде Harpoon, сообщает RT.

Также в Киеве рассчитывают получить из-за океана беспилотники с большой дальностью полёта и РСЗО Himars.

Согласно информации на середину апреля, США примерно за шесть недель поставили на Украину оружие стоимостью $1,65 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу назвал транспортные средства НАТО, прибывающие на Украину с оружием и амуницией, законной целью для российских войск.

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