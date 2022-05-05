Каменск-Уральский, Свердловская область, 5 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. На кладбище под Каменском-Уральским Свердловской области обнаружили незарытые могилы. Об этом пишут СМИ.

Wikimedia.org Кладбище

По данным E1.ru, их увидели граждане, которые пришли в Радоницу навестить своих родственников. Гробы находились в могилах, но не были засыпаны землёй.

Установлено, что в могилах находились невостребованные трупы. В администрации Каменского городского округа сообщили журналистам, что места захоронений уже привели в порядок.