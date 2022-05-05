Магадан, 5 мая, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Магадану завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

ru.torange.biz Под стражей

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Установлено, что фигурантка занималась продажей одежды. Она ввела в заблуждение трех своих знакомых, попросив в долг на развитие бизнеса более 16 млн рублей. Получив деньги, обещала вернуть их с процентами. Однако, как выяснилось в ходе следствия, выполнять свои обязательства женщина не планировала.

Позже она также похитила еще 3 млн рублей у своего давнего знакомого. Бизнесвумен убедила мужчину в собственной финансовой состоятельности и попросила крупную сумму в долг. И в этом случае возвращать деньги она не собиралась.

Свою вину женщина не признала, но следствием собран достаточный объём доказательств её причастности к мошенничеству. Материалы уголовного дела направлены в суд. Максимальная санкция — лишение свободы на срок до десяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске вынесен приговор местному жителю, уличённому в обмане представителей восьми предприятий из семи регионов страны.