Вашингтон, 5 мая, 2022, 08:26 — ИА Регнум. 4 мая комитет Сената США по международным отношениям проголосовал за назначение Филипа Голдберга на пост посла в Южной Корее. Об этом сообщает Yonhap News.

Jeon Han Флаги США и Южной Кореи

Когда состоится голосование на пленарном заседании Сената, пока неизвестно.

В случае утверждения Филип Голдберг заменит Гарри Харриса, ушедшего в отставку в начале прошлого года, когда Джо Байден вступил в должность главы Белого дома.

Голдберг работал координатором по выполнению резолюции 1874 Совета Безопасности ООН по КНДР в 2009–2010 годах, а затем был послом США на Филиппинах (2013−2016 гг). Он также работал послом в Боливии и помощником госсекретаря по разведке и исследованиям (2010−2013 гг.).