Мариуполь, ДНР, 5 мая 2022, 08:25 — REGNUM В здании драмтеатра в Мариуполе обнаружены останки мирного жителя. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости.
По данным агентства, следователи СК РФ обнаружили человеческие останки в полуподвальном помещении драмтеатра. Здание в центре Мариуполя было уничтожено взрывом, организованном, по предварительным данным, украинскими боевиками.
В момент происшествия в помещения театра могли укрываться десятки мирных жителей.
Найденные останки отправлены на дальнейшие исследования.