Мариуполь, ДНР, 5 мая, 2022, 08:25 — ИА Регнум. В здании драмтеатра в Мариуполе обнаружены останки мирного жителя. Об этом 5 мая сообщает РИА Новости.

Эмблема СК РФ

По данным агентства, следователи СК РФ обнаружили человеческие останки в полуподвальном помещении драмтеатра. Здание в центре Мариуполя было уничтожено взрывом, организованным, по предварительным данным, украинскими боевиками.

В момент происшествия в помещения театра могли укрываться десятки мирных жителей.

Найденные останки отправлены на дальнейшие исследования.