Омск, , 08:24 — REGNUM В Омске состоится спортивно-культурный праздник «Zабег Победы». Об этом ИА REGNUM сообщили в областном минспорта.

Забег maxmann

В 2022 году легкоатлетический старт пройдёт не только в честь 77-й годовщины Великой Победы, но и в знак солидарности с действиями президента России Владимира Путина и поддержки российских военнослужащих.

Организуют мероприятие департамент военной контрразведки ФСБ России, Российский союз боевых искусств, органы безопасности региона.

«Zабег Победы» начнётся 6 мая в 12:00 по местному времени на площади Бухгольца. Протяжённость трассы — более 3 км. Финишируют участники легкоатлетического кросса на Бульваре Победы. Здесь пройдут основные торжества в рамках акции. В память о воинах, павших на полях Великой Отечественной войны, возложат цветы. Также будут подведены итоги забега.

После этого пройдёт концертная программа «Песни военных лет». Праздник завершится музыкальной композицией «День Победы».

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