Якшур-Бодьинский район, Удмуртия, , 08:24 — REGNUM Один человек погиб, двое пострадали в автоаварии в Якшур-Бодьинском районе, которая произошла утром 5 мая. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС по Удмуртии на своей странице в социальной сети.

ДТП с двумя грузовиками в Удмуртии пресс-служба управления МЧС по Удмуртии

По данным ведомства, на 229 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» столкнулись два грузовых автомобиля. После столкновения произошло возгорание.

Тушение грузовиков проводилось силами пожарных подразделений. Временно движение на данном участке дороги было ограничено. В настоящее время движение возобновилось по одной полосе в реверсивном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии очередное крупное ДТП произошло на трассе в республике. Жертвами аварии стали два человека, ещё один человек госпитализирован. Предварительно установлено, что водитель иномарки Citroen при выезде на «встречку» столкнулся с «Газелью».

По данным правоохранителей, на месте аварии погибли водитель и пассажирка иномарки. Другой водитель с травмами доставлен в больницу.

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