Самара, , 08:25 — REGNUM Ансамбль «Волжские казаки» поддержал патриотический марафон «Мой День Победы» в Самарской области. Об этом 5 мая сообщает информационное агентство СОВА.

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Сообщается, что в канун Дня Победы в регионе стартовала акция «Мой День Победы». Областная общественная палата и Самарское областное вещательное агентство предлагают вспомнить любимые мелодии, которые ассоциируются с Победой в Великой Отечественной войне.

Ансамбль «Волжские казаки» и член Общественной палаты Самарской области Павел Покровский стали первыми участниками этой акции, исполнив песню «Марш артиллеристов».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Тольятти оркестр Росгвардии поздравил фронтовиков с Днем Победы.

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