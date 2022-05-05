Джакарта, 5 мая, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди провела телефонный разговор со специальным посланником ООН по Мьянме. Об этом глава МИД Индонезии написала в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Ретно Марсуди 4 мая провела короткий телефонный разговор со специальным посланником ООН по Мьянме Ноэлин Хейзер.

«Мы обсудили сотрудничество по вопросам женщин, мира и безопасности, а также ситуацию в Мьянме», — написала глава МИД Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия приглашает страны Юго-Восточной Азии к тесному сотрудничеству в области рационального использования торфа для поддержки экономического роста и экологического баланса в регионе и мире.

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