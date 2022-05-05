Эдмонтон, Канада, , 08:21 — REGNUM «Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» во втором матче первого раунда плей-офф Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

«Эдмонтон Ойлерз» Lisa Gansky

В составе «Эдмонтона» дубль оформил нападающий Эвандер Кейн. Ещё по шайбе забросили Леон Драйзайтль, Дарнелл Нурс, Райан Маклауд и Ессе Пульюярви.

Таким образом, «Эдмонтон» сравнял счёт в серии — 1:1. Следующий матч пройдёт 7 мая.

Читайте также: Хет-трик Капризова принёс «Миннесоте» победу над «Сент-Луисом»