Вашингтон, 5 мая, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не исключила возможности введения санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Я скажу, что никто не застрахован от наших санкций. Мы продолжаем изучать варианты, но мне нечего анонсировать сегодня», — сказала она на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейская комиссия предложила ввести санкции против патриарха Кирилла в рамках шестого пакета санкций против Москвы.

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