Тункинский район, Бурятия, , 08:20 — REGNUM В Тункинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело о безвестном исчезновении ребёнка. 12-летний ученик Хужирской школы пропал 27 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Пропавший ребенок

На следующий день работники школы, обеспокоенные отсутствием мальчика на занятиях, приехали к его родителям и выяснили, что он накануне ушёл из дома и не вернулся. После этого работники обратились в полицию.

По данным ведомства, пропавший жил с родителями и сёстрами. В тот вечер мальчик поссорился с пьяным отцом, после чего ушёл из дома с двумя собаками в неизвестном направлении. Отмечается, что с одной стороны деревни находится болото, с другой — лес.

В лесу позже были найдены детские следы и бутылка с водой. Через два дня в село вернулись голодные и грязные собаки.

«Поэтому помимо координации работы поисковых групп в лесном массиве следствием сейчас обследуются заброшенные помещения в самом населенном пункте, а также в близлежащем селе, в целях проверки версии о том, что ребенок мог вернуться в улус и от испуга прячется в одном из строений», — добавили в управлении.

Как отмечается, следов о преступлении в отношении мальчика дома не обнаружено. К расследованию происшествия в настоящее время привлечены наиболее опытные криминалисты следственного управления.

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