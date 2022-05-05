Новосибирск, , 08:21 — REGNUM В Новосибирской области на 9 мая планируется провести полноценную программу праздничных мероприятий. Об этом сегодня, 5 мая, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

День Победы в Новосибирске Анна Алябьева © ИА REGNUM

«Исходя из текущей эпидемиологической обстановки, мы планируем провести полноценную программу праздничных мероприятий. 8 мая запланировано областное торжественное собрание, вечером на Монументе Славы состоится акция «Свеча памяти», 9 мая пройдёт возложение цветов к мемориалам, военный парад на площади Ленина, акция «Бессмертный полк», праздничный салют», — уточнил Травников в ходе пресс-конференции.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что над площадью Ленина в Новосибирске прошла первая тренировка пролёта авиации.

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