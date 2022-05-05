Пекин, 5 мая, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Китай запустил на орбиту восемь спутников дистанционного зондирования Земли. Об этом 5 мая сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Defense.gov Спутник

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Пуск ракеты-носителя Long March-2D (CZ-2D) состоялся в 10:38 по местному времени 5 мая с космодрома Тайюань в провинции Шаньси. Ракета вывела восемь спутников на запланированную орбиту.

«Миссия запуска прошла успешно», — говорится в сообщении корпорации.

В космос отправили семь аппаратов Jilin-1 Gaofen-03D и один серии Jilin-1 Kuanfu-01 °C.

Нынешний запуск стал 419-м по счёту для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля китайская ракета-носитель «Чанчжэн-11» успешно вывела на околоземную орбиту пять малых спутников дистанционного зондирования Земли. Четыре из них относятся к серии Jilin-1 Gaofen-03D. Ещё один аппарат — к серии Jilin-1 Gaofen-04A. Эти спутники будут использоваться в сельском хозяйстве, при городском планировании и для мониторинга стихийных бедствий.

Старт проводился с плавучей платформы в акватории Восточно-Китайского моря и стал 418-й миссией ракет-носителей семейства «Чанчжэн».