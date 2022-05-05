Вашингтон, 5 мая, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Министерство обороны США «наращивает темпы подготовки украинских сил к применению вооружений», поставляемых западными странами, прежде всего гаубиц и ударных БПЛА. Об этом со ссылкой на представителей Пентагона 4 мая сообщает газета The Hill.

U.S. Marine Corps Гаубица

В материале издания отмечается, что в настоящее время в Европе сотни украинских военных проходят обучение по использованию направляемых киевскому режиму гаубиц, радаров и беспилотников.

The Hill «К настоящему времени более 220 украинцев прошли обучение использованию американских артиллерийских установок, в частности, гаубиц M777».

1 мая недельный курс обучения использованию новейшего беспилотника Phoenix Ghost завершили «ещё 20 украинских солдат». А 121 такой БПЛА «отправили на Украину».

По данным издания, к обучению на этой неделе приступят ещё порядка 50 военнослужащих ВСУ. Все они должны по возвращении на Украину передать свои навыки другим бойцам.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны США 3 мая отчиталось о передаче киевскому режиму большей части обещанных американских гаубиц калибра 155 мм.