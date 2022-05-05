Пирей, Греция, , 08:17 — REGNUM Греческий баскетбольный клуб «Олимпиакос» одержал победу над «Монако» в пятом матче четвертьфинальный серии Евролиги. Встреча завершилась со счётом 94:88.

Баскетбольный мяч (сс)GDJ

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Монако» Майк Джеймс, на счету которого дабл-дабл из 24 очков и 10 результативных передач. У «Олимпиакоса» защитник Шакил Маккиссик набрал 18 очков.

Таким образом, «Олимпиакос» выиграл серию до трёх побед со счетом 3:2 и вышел в «Финал четырёх».

В полуфинале «Олимпиакос» встретится с турецким «Анадолу Эфес». В другом полуфинале сыграют испанские «Реал» и «Барселона».