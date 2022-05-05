Москва, , 08:16 — REGNUM О героических действиях сержанта Никиты Барныча в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 5 мая в Минобороны России.

Сержант Никита Барныч Минобороны РФ

Отмечается, что сержант осуществлял охрану грузовых автомобилей с боеприпасами для гаубичного дивизиона, когда киевские боевики предприняли попытку атаки дивизиона и это на наступление радикалов на подразделения ВС РФ сопровождалось массированной минометной поддержкой

«В условиях непрекращающегося огня Никита, умело сориентировавшись в ситуации, понимая, что попадание снаряда в машину с боеприпасами приведет к мощному взрыву, способному уничтожить большое количество живой силы и техники российского гаубичного дивизиона, дал команду подчиненным на вывоз автомобилей со снарядами из-под огня. Совершая противоогневые маневры, сержант Барныч смог вывести машину из-под минометного огня противника в безопасное место», — говорится в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что в результате решительных и самоотверженных действий сержанта Барныча атака украинских нацистов была отбита, и при этом не было допущено потерь в составе дивизиона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях рядового Артема Котова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины