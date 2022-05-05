Москва, , 08:16 — REGNUM Независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, а также воссоединение Крыма с Россией — это сложившиеся территориальные реалии, которые необходимо признать. Об этом 5 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Мария Захарова Совет Федерации

«Это уже сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и другим странам необходимо признать. Они возникли из-за политики самих киевских властей, пришедших к власти путём неонацистского госпереворота в 2014 году, Крым вернулся в Россию, ДНР и ЛHP стали независимыми государствами», — сказала Захарова в интервью АВС.

По её словам, странам мира необходимо уважать законный и осознанный выбор народов, а также право наций на самоопределение, оно зафиксировано в уставе ООН.