Нур-Султан, , 08:16 — REGNUM Депутаты сената (верхняя палата парламента) Казахстана 5 мая в ходе заседания решили вернуть законопроект о «О республиканском референдуме» в мажилис (нижнюю палату) на доработку положений о первом президенте республики. Об этом сообщает пресс-служба сената.

Нурсултан Назарбаев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Согласно предыдущей версии документа, вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. Предложение сенаторов — исключить из законопроекта эту норму», — говорится в сообщении.

Члены сената оставили в законопроекте запрет на вынесение на референдум вопросов, которые касаются суверенитета Казахстана, его территориальной целостности, формы правления и основных принципов деятельности. Если депутаты мажилиса не примут предложение сенаторов, то для окончательного решения будет создана согласительная комиссия.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране будут перераспределены полномочия среди ветвей власти с ослаблением института президента. Он считает, что нужно уйти суперпрезидентской формы правления. Для этой цели президент предложил провести референдум.