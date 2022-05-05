Москва, , 08:16 — REGNUM

Добыча нефти drpepperscott230

По итогам дня 4 мая нефть марки Brent подорожала на 3,83%, до $109,99 за баррель. Рост котировок поддерживался опасениями сокращения предложения на рынке из-за нефтяного эмбарго в отношении России, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила ввести поэтапный запрет на все российские энергоресурсы. Совет ЕС рассмотрит новый пакет санкций 10 мая. Дополнительную поддержку нефтяной рынок получил от ослабления доллара на Форекс после заседания ФРС США.

Еженедельный отчет минэнерго США показал повышение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,3 млн баррелей, до 415,73 млн баррелей (прогноз был — 600 тыс. баррелей).

Запасы бензина сократились на 2,23 млн баррелей, дистиллятов — на 2,34 млн баррелей. Их сокращение ожидалось на 800 тыс. баррелей и на 1,39 млн баррелей соответственно. Добыча нефти в США осталась на уровне предыдущей недели — 11,9 млн б/с.

Сегодня, 5 мая, на торгах в Азии баррель Brent стоит $110,44. Цена вышла вверх из симметричного треугольника. Покупателям открылась дорога к уровню $114,80.

Если цена останется торговаться ниже обозначенного уровня до конца недели, то вероятен повторный тест отметки $100 за баррель. Сегодня ожидается рост котировок до $112,50.

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