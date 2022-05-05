Братислава, , 08:15 — REGNUM Запрет на ввоз в ЕС нефти из России вызовет разрушение европейской экономики, заявил государственный секретарь министерства экономики Словакии Карол Галек 4 мая в комментарии газете Politico.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Чиновник отметил, что словацкое правительство поддерживает антроссийские санкций против РФ, однако считает, что Еврокомиссия предложила «недостаточный срок» для адаптации к эмбарго на российские энергоносители. По его словам, для такого процесса следует выделять не один год, а как минимум три.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава компании OMV Альфред Штерн заявил, что ЕС не готов к введению эмбарго на газ из России, постольку такое решение нанесет вред европейской промышленности и экономике.

Читайте также: Глава OMV заявил о неготовности ЕС к запрету на ввоз газа из России