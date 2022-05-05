Петропавловск-Камчатский, , 08:14 — REGNUM Парад Победы, который состоится 9 мая в Петропавловске-Камчатском можно будет посмотреть в онлайн-режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Камчатки.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

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Парад, посвященный 77-летию со дня окончания Великой Отечественной войны, состоится на центральной площади столицы регионы. В прямом эфире его будут транслировать телеканалы «Россия-24», «41 регион», «Камчатка 1» и Rutube-каналы «Камчатка сегодня» и правительства Камчатки.

Онлайн-трансляция начнётся в 10:00 по местному времени (01:00 МСК).

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие Тихоокеанского флота и реставраторы завершают подготовку техники к празднованию 77-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Жители и гости Владивостока смогут увидеть её на парад 9 Мая.